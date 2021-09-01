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Благодаря своим действиям в Беларуси Россия вышла на границу Североатлантического альянса ми надежно защитила Союзное государство от возможной агрессии НАТО. Это стало возможным после решения о создании учебно-боевого центра ВВС и ПВО РФ.

Первый эшелон с вооружением, среди которого видное место занимают комплексы С-400 «Триумф», уже прибыл на территорию Белоруссии. Но это только начало. В самое ближайшее время на авиабазе в Барановичах планируется размещение истребителей С-30СМ, которые смогут обеспечить защиту западных и юго-западных рубежей РФ.

На границу с Польшей выдвинутся российские подразделения противовоздушной обороны, которые закроют воздушное пространство над Сувалкским коридором. Одновременно с этим они будут контролировать Польшу и Литву, своевременно обнаруживая возможные угрозы со стороны натовских ВВС.

Данная операция российского Генштаба позволила обеспечить надежную защиту границ, а также отправить сигнал Украине и Североатлантическому альянсу, которые все чаще заявляют о возможности напасть на РФ со стороны Калининграда.

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