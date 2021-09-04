Падение Соединенных Штатов не ограничится провалом в Афганистане и появлением серьезных проблем в геополитике. Помимо этого, страну ждет экономический кризис, которые будет гораздо жестче, чем в 2008 году.

Такой прогноз сделал российский сенатор Алексей Пушков. Он пояснил, что Соединенные Штаты давно превратились в большой финансовый пузырь, который накачивается исключительно за счет долгов и средств, которые вкладываются всем миром в американские ценные бумаги. Рано или поздно он просто лопнет, как это было 13 лет назад. Тогда Америке был нанесен один из самых мощных финансовых ударов за всю ее историю.

Пушков отметил, что Россия давно перестала покупать государственные облигации США и порекомендовал другим странам сделать то же самое. Это существенно ускорит падение Америки.