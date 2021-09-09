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За 8 месяцев текущего года в российской столице на 30 процентов увеличилось количество изнасилований. Об этом прокуратура Москвы рассказала в своем Телеграм-аккаунте.

Общее количество преступлений, совершенных в период с января по август, уменьшилось в сравнении с прошлым годом на 1,1 процента и составило 95,9 тысяч. Среди них 90 изнасилований (на 32,4 процента больше, чем за 8 месяцев прошлого года) и 115 убийств (-21,2 процента).

Количество преступлений, связанных с причинением тяжелого вреда здоровью, также уменьшилось на целых 16,5 процента. Меньше стало и грабежей (-26,3%), и разбоев (-26,9%).

Представители прокуратуры также написали об уменьшении числа правонарушений, которые были совершены в общественных местах (-4,2 процента в сравнении с прошлым годом).

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