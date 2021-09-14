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Представители профсоюза британских медработников (BMA) отметили, что грядущая зима может оказаться самой худшей в истории страны, так как в ней наблюдается нехватка около 50 000 медиков.

Согласно их словам, Британия еще сильнее отстала от множества других стран Европейского Союза в плане количества врачей. Сейчас в ней не хватает несколько десятков тысяч медработников, поэтому система здравоохранения работает под большой нагрузкой. В сообщении указано, что в Англии на 1 000 человек приходится 2,8 медика, а среднее значение для ЕС составляет 3,7.

В BMA отметили, что на начало прошедшего летнего сезона было рассчитано, что достичь средний показатель по ЕС Англия могла бы при увеличении количества медперсонала на 31 процент. Для этого необходимо было взять на работу чуть больше 49 тысяч врачей. Однако текущие данные демонстрируют ухудшение ситуации. Поэтому теперь необходимо нанять более 50 тысяч работников.

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