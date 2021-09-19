Принц Чарльз поделился историей о пророческой шутке принца Филиппа, которую он сказал незадолго до своей смерти.

Согласно информации издание The Sun, герцог Эдинбургский разговаривал с принцем Чарльзом о своём дне рождения, который должен был состояться через несколько недель. Так, принцу Филиппу должно было исполниться сто лет. Он в своей шуточной манере сообщил, что для празднования своего юбилея он должен быть жив. Принц Чарльз заявил на это, что другого ответа и не ждал.

Но уже на следующий день после того, как состоялся этот разговор, принц Филипп умер. Как было заявлено, причиной смерти является его возраст. До своего 100-летия он не дожил всего лишь два месяца. Похороны состоялись 17 апреля.

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