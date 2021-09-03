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Кабинет министров Великобритании разработал план под названием «Лондонский мост». Он включает в себя мероприятия, которые должны быть проведены в день смерти королевы Елизаветы II, направленные на борьбу с хаосом.

Учитывая 95-летний возраст королевы, средства массовой информации неоднократно выдвигали предположения, что такой план готовится. Однако ранее никаких подробностей о нем не раскрывалось.

Главная цель плана – свести к минимуму риски переполнения британской столицы после смерти королевы.

О печальном событии Букингемский дворец сразу же сообщит правительству страны, причем первым о нем узнает премьер-министр. В минимальные сроки после этого будут приспущены флаги Уайтхолла. Рекомендуется сделать это в течение 10 минут после получения уведомления от королевской семьи, чтобы не спровоцировать гнев граждан Соединенного Королевства.

Для сообщения о смерти Елизаветы второй будет использована фраза «Лондонский мост разрушен».

Также известно, что похороны королевы состоятся на 10 день после ее смерти. На шестой день гроб с телом выставят в Вестминстерском дворце, где 23 часа в сутки с ней смогут попрощаться все желающие.

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