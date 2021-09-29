Звания солдат и матрос больше не являются самыми младшими в украинской армии. Все вновь прибывшие на службу в ВСУ теперь будут рекрутами. А до солдата и матроса им придется дослужиться. Соответствующий указ подписал президент Украины Владимир Зеленский.

Звание «рекрут» предусмотрено для контрактников, которые приходят в армию в первый раз и ранее не имели никаких других воинских званий.

Кроме того, своим указом глава государства вернул звание «младший лейтенант» для офицерского состава. Раньше после окончания учебных заведений всем офицерам присваивался чин лейтенанта.

Напомним, что Главком ВСУ Валерий Залужный заявил, что Украина полностью готова к вступлению в Североатлантический альянс. По его словам, теперь все зависит исключительно от Брюсселя.