Американский президент Джо Байден может разрешить Европе создать собственную армию, которая станет дополнением к Североатлантическому альянсу. Такое предположение сделал военный эксперт издания 19FortyFive Дэниел Кочис.

Он написал, что Европа вновь подняла тему независимости от США и НАТО после вывода американских войск из Афганистана. Он был больше похож на трусливое бегство, причем Соединенные Штаты не очень красиво поступили с союзниками, многие из которых уходить не очень хотели.

Сразу же после этого, пишет Кочис, разговоры о единой армии Европы или как минимуму группах быстрого реагирования заговорили сразу в нескольких европейских странах. Это недопустимо, так как ЕС подобным решением может разрушить НАТО либо серьезно подорвать его авторитет.

Несмотря на это, Джо Байден, который постоянно заявляет о наступлении новой эпохи, вполне может разрешить Европе строить собственную армию. В настоящий момент этот вопрос беспокоит многих политиков как в Соединенных Штатах, так и за пределами страны.