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Президент Беларуси Александр Лукашенко не носит в своем знаменитом чемоданчике ничего такого, что могло бы удивить широкую публику. Об этом сообщила пресс-секретарь белорусского лидера Наталья Эйсмонт.

Она рассказала, что в чемоданчике обычно находятся ручка и другие канцелярские принадлежности. Если президент отправляется на встречу с российским коллегой Владимиром Путиным, то к ним добавляются еще и секретные документы, связанные с отношениями между двумя государствами. Впрочем, обмен документацией между главами государств часто производится и без чемоданчиков.

Напомним, что последняя на данный момент встреча Путина и Лукашенко состоялась в Кремле 9 сентября. Эйсмонт заявила, что она прошла успешно, как и предполагалось. На этих переговорах президенты согласовали и подписали 28 программ по развитию Союзного государства.

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