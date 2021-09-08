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Польше и Прибалтике, как и другим странам мира, «независимость дана не навсегда», поэтому они должны быть максимально бдительны. В противном случае Россия подчинит их и сделает своими марионетками. Такое заявление сделал глава польского правительства Матеуш Моравецкий.

Он заявил, что Прибалтика и Польша несут ответственность за безопасность всей Европы. По его словам, переоценить значение этих государств в настоящий момент просто невозможно. Потому что в любое время могут «проснуться демоны истории». Нет никаких сомнений, что под этим «поэтичным» определением польский премьер подразумевает Россию.

Польша в последнее время очень активно критикует и РФ за ее стремление «захватить Европу», и Соединенные Штаты с Германией за сделку по «Северному потоку-2». Так, Моравецкий неоднократно заявлял, что Россия будет зарабатывать деньги на газе, транспортируемом по новому газопроводу, и наращивать военную мощь для нападения на Евросоюз.

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