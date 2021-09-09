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Главы правительств Польши и Украины обсудили скорый запуск в эксплуатацию газопровода «Северный поток-2». В ходе встречи Матеуш Моравецкий заявил, что интерес к поставкам голубого топлива через украинскую газотранспортную систему и по польской территории значительно снизится.

Также Моравецкий и Денис Шмыгаль пришли к выводу, что для обеих стран сотрудничество РФ и Германии по «Северному потоку-2» создает серьезные проблемы. Через внутреннюю инфраструктуру Польши и Украины будет перекачиваться гораздо меньше газа, что приведет к финансовым потерям.

Напомним, что в 2022 году у Польши заканчивается контракт на поставку российского газа. Продлевать его она отказалась, так как считает цену завышенной. Варшава намерена покупать голубое топливо в Норвегии, а также компенсировать его недостаток за счет СПГ.

Ранее представитель компании PGNIG Павел Маевский заявил, что даже после ввода в эксплуатацию «Северного потока-2» Газпрому придется транспортировать газ через украинскую ГТС. Так как новый газопровод нельзя сразу эксплуатировать на полной мощности.

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