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НАТО предоставляет статус основного союзника тем государствам, которые по ряду причин вступить в Альянс не в состоянии. Если Украина все еще собирается стать участником блока, то ей этот статус не нужен, заявила посол страны в Соединенных Штатах Оксана Маркарова.

По ее словам, НАТО и так является партнером для Украины. Она получает от Альянса военную помощь и оружие, участвует в маневрах. Единственно возможным путем для Киева обеспечить безопасность государства – это продолжать нынешнюю политику, не пытаясь получать какие-то дополнительные статусы.

Напомним, что Верховная Рада Украины провалила голосование по обращению к Конгрессу США для получения статуса главного союзника Североатлантического альянса. За него проголосовало только 14 депутатов.

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  • Анна
  • 06.09.2021
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