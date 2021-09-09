НАТО предоставляет статус основного союзника тем государствам, которые по ряду причин вступить в Альянс не в состоянии. Если Украина все еще собирается стать участником блока, то ей этот статус не нужен, заявила посол страны в Соединенных Штатах Оксана Маркарова.

По ее словам, НАТО и так является партнером для Украины. Она получает от Альянса военную помощь и оружие, участвует в маневрах. Единственно возможным путем для Киева обеспечить безопасность государства – это продолжать нынешнюю политику, не пытаясь получать какие-то дополнительные статусы.

Напомним, что Верховная Рада Украины провалила голосование по обращению к Конгрессу США для получения статуса главного союзника Североатлантического альянса. За него проголосовало только 14 депутатов.