Пока Украина не восстановит территориальную целостность своего государства, она не сможет вступить в НАТО. Об этом заявила посол Германии в Киеве Анка Фельдгузен. Она также по давно сложившейся в Европе традиции во всем обвинила Россию.

Она высказалась в том духе, что Украина всеми силами стремится в НАТО, но «присутствие российских войск» на востоке страны создает для этого серьезные препятствия. Президент РФ Владимир Путин не хочет отпускать Киев, намереваясь восстановить СССР или даже возродить Российскую империю.

Если бы Москва проявила политическую волю, заявила Фельдгузен, и согласилась на встречу в «нормандском формате» для урегулирования конфликта, то все могло быть совсем по другому. Также посол обвинила РФ в невыполнении Минских соглашений, которые, напомним, Киев вообще игнорирует. Она отметила, что Украине не нужно отказываться от этих договоренностей, однако без «давления на Путина» они никакой пользы не принесут.