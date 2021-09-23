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Квази Квартенг, глава Минэкономики Британии, сообщил о поддержке «Северного потока – 2» на фоне закрытия в стране уже 7-й по счету компании, занимающейся розничной продажей энергетических ресурсов.

В рамках выступления в парламенте Великобритании министр отметил, что всегда поддерживал этот российско-немецкий проект. Новые слушания были посвящены обстановке, наблюдаемой на международном рынке газа. Эксперты при этом напоминают, что Лондон меньше всех зависит от поставок «голубого» топлива из РФ в Европе, так как покупает его у Нидерландов, Норвегии и Бельгии, а также добывает из своих месторождений.

Однако в стране продолжают банкротиться организации, продающие энергоресурсы на розничном рынке. По этой причине Лондон сейчас очень заботит тема увеличения цен на газ. Специалисты предполагают, что он выступил в поддержку «СП-2», так как считает правильным необходимость диверсификации поставок данного сырья в Европу.

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