1 сентября президент Соединенных Штатов Джо Байден заявил, что с выводом войск из Афганистана завершается целая эпоха. Которая характеризовалась навязыванием демократических ценностей другим государствам. Он уточнил, что речь идет не только об Афганистане, но и о других странах.

Из этой речи можно сделать вывод, что Соединенные Штаты либо решили полностью отказаться от мирового господства, либо просто хотят изменить рычаги давления на другие страны. Первый вариант можно сразу отбросить за ненадобностью – Вашингтон не откажется от почти что мирового господства никогда и будет держаться за него до последнего.

Эксперты уверены, что Байден поступает совершенно правильно. Нести демократию с бомбами – устаревший и примитивный метод, который не дает каких-либо адекватных результатов. Кроме того, длительные военные операции ослабляют саму Америку.

В то же время, США не будут полностью отказываться от силового пути. Скорее всего, они будут гораздо активнее задействовать «мягкую силу», организовывать тайные операции и «цветные революции», использовать шантаж и подкуп. В их арсенале имеется еще много способов расправляться с неугодными и навязывать собственную волю, поэтому заявление Байдена – это обычное лицемерие и не более того.