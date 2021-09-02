Следующая новость
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Facebook 0
WhatsApp 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

В соцсети Twitter пользователи начали массово шутить над странным поведением Владимира Зеленского, украинского лидера, в ходе переговоров с Джо Байденом, президентом США, в Вашингтоне.

На опубликованном ролике можно увидеть, как глава украинского государства снимает с лица медицинскую маску, улыбается и смотрит на своего коллегу, держа руки на ногах. Многие пользователи при этом указали на то, что у Зеленского в этот момент был очень «заискивающий взгляд». Один из читателей также отметил, что президент Украины, скорее всего, «принял что-то» перед встречей.

Пользователь под никнеймом Sonya_Zhiva отметила, что Зеленский похож на кота в сметане, радующегося от любых слов, которые Байден читает по бумажке. Другой комментатор заявил, что Зеленский выглядит одновременно и «смешным и жалким». Некоторые также указали на неправильный выбор кресла для него, из-за чего он в нем практически «утонул».

Вам может понравиться

Сатановский посоветовал посмотреть на Афганистан готовящимся к войне с РФ полякам

Евгений Сатановский, эксперт по военным вопросам, порекомендовал политикам из Польши, призывающим готовиться к войне с РФ, взглянуть сначала на Афганистан. Ранее Польша приобрела новое вооружение, произведенное в США, на миллиарды

Китай стал наказывать другие страны за непослушание экономическими санкциями

КНР начала вводить экономические ограничения в отношении государств, действия которых идут вразрез с ее внешней политикой. Они затронули даже страны постсоветского пространства. Отмечается, что Китай недавно отменил прямые контейнерные поставки

Украинские СМИ объяснили поломку новейшего танка ВСУ «Оплот» во время репетиции парада

Украинские СМИ назвали возможную причину поломки модернизированного танка Т-64 «Оплот» в рамках подготовки к торжественному шествию в Киеве. Ранее появилась информация о том, что у боевой машины на репетиции отказала
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 2 сентября – ясно, до 14 °C | город Мытищи: погода, 2 сентября – небольшой дождь, до 15 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 2 сентября – облачно с прояснениями, до 14 °C | Южно-Сахалинск: погода, 2 сентября – небольшой дождь, до 17 °C | Королев: погода, 2 сентября – небольшой дождь, до 24 °C | Подольск: погода, 2 сентября – небольшой дождь, до 14 °C | Армавир: погода, 2 сентября – небольшой дождь, до 22 °C |