В соцсети Twitter пользователи начали массово шутить над странным поведением Владимира Зеленского, украинского лидера, в ходе переговоров с Джо Байденом, президентом США, в Вашингтоне.

На опубликованном ролике можно увидеть, как глава украинского государства снимает с лица медицинскую маску, улыбается и смотрит на своего коллегу, держа руки на ногах. Многие пользователи при этом указали на то, что у Зеленского в этот момент был очень «заискивающий взгляд». Один из читателей также отметил, что президент Украины, скорее всего, «принял что-то» перед встречей.

Пользователь под никнеймом Sonya_Zhiva отметила, что Зеленский похож на кота в сметане, радующегося от любых слов, которые Байден читает по бумажке. Другой комментатор заявил, что Зеленский выглядит одновременно и «смешным и жалким». Некоторые также указали на неправильный выбор кресла для него, из-за чего он в нем практически «утонул».