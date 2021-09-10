Польские власти второй день бьются в истерике из-за начала российско-белорусских учений «Запад-2021». Они постоянно выдают все новые заявления о «российской агрессии», сообщают о том, что вся польская армия уже перебазировалась на восток страны и готова к отражению «нападения». Глава Минобороны Мариуш Блащак в панике проводит учения с 4000 военнослужащих и заявляет, что это ответ на «Запад-2021».

Жители Польши относится ко всей этой суете весьма спокойно. Они уверены, что столь масштабные маневры, которые проводятся совершенно открыто, являются самой надежной гарантией того, что Россия не собирается нападать ни на их страну, ни на Прибалтику, которая также пребывает в шоке.

«Если бы Путин хотел, он бы просто сдул нас с доски, и не объявляя заранее об учениях “Запад-2021”, а тихо и неожиданно», – уверен пользователь Daniel Wojkowski.

Об учениях Блащака высказался другой житель Польши Adam Krysiak:

«Блащак не думал о карьере в кабаре? Чтобы напугать русских, на границу надо поставить две американские армии, а не посылать польскую. Этим их можно только рассмешить», – написал он.

Также многие пользователи считают, что вся истерика призвана отвлечь внимание поляков от провальной политики правящей партии.