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Польша усиленно готовится к отражению «российской угрозы». Она собирает резервистов, причем рассылает повестки «на войну» даже 60-летним гражданам. Несмотря на то, что предельный возраст для рядовых составляет 55 лет.

Польское издание Tech.wp.pl пишет, что предельный возраст особого значения не имеет и получить повестку фактически может любой гражданин страны. После отмены срочной службы в 2009 году Минобороны несколько запустило вопрос с резервом. Поэтому средний возраст резервистов с каждым годом все увеличивается.

В прошлом году процесс подготовки резерва сорвала пандемия коронавирусной инфекции. Польша намеревалась подготовить 200 тысяч человек, однако в эти планы бесцеремонно вмешался патоген. Сейчас Генштаб ВС пытается возобновить набор и планирует масштабные мероприятия по подготовке резервистов.

Скорее всего, первые сборы после вынужденной паузы пройдут уже в октябре текущего года, сообщают авторы публикации.

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