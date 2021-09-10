Российско-белорусские учения «Запад-2021» спровоцировали панику в Прибалтике. Польша же вообще ввела чрезвычайное положение, так как считает, что маневры станут подготовкой к войне против Европы.

В ближайшую неделю армия Польши и полиция будут приведены в состояние повышенной боевой готовности. Кроме того, на территории страны запрещаются любые массовые мероприятия, которые носят увеселительный характер.

Еще до начала учений польские политики беспрестанно утверждали, что в ходе маневров российские и белорусские войска пойдут в наступление и нанесут удар по направлению к Сувалкскому коридору. Все заявления Москвы об оборонительном характере учений, о том, что маневры проводятся для отработки защитных мер на случай агрессии НАТО, до Варшавы так и не дошли.

Напомним, что 9 сентября на полигоне Мулино состоялось официальное открытие маневров «Запад-2021». Основная их часть будет проходить на территории России. В Беларусь отправилось лишь 12 тысяч российских военных, которые никак не смогут захватить Польшу.