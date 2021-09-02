Западные границы России надежно защищены посредством группировки войск, которая базируется в Калининграде. Поэтому РФ нет никакой необходимости размещать военную базу на территории Белоруссии. Об этом рассказал политолог Андрей Суздальцев.

Он отметил, что Минск слишком уж переоценивает свое значение для обороны России. На самом же деле Калининград защищает Беларусь, а не наоборот, уверен эксперт. Несмотря на то, что армию Белоруссии нельзя назвать слабой, она все же вряд ли сможет долго продержаться под натиском войск Североатлантического альянса.

Суздальцев напомнил 2010 год, когда Соединенные Штаты хотели разместить в Польше свои системы противоракетной обороны. Тогда создание военного аэродрома в Беларуси было актуальным, так как американские ПРО могли угрожать всему региону. Однако в настоящее время вопрос закрыт, поэтому России не обязательно создавать базы на белорусской территории.