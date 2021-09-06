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Александр Рар, немецкий эксперт по вопросам политики, рассказал, в случае чего ФРГ уберет все ограничения с «Северного потока – 2», введенного на него газовой директивой ЕС.

Согласно его словам, если на территории Германии наступит зима с сильными морозами, то она позабудет о директивах и пойдет на уступки в плане транзита газа. Он добавил, что есть немалая вероятность поломки значительно устаревшей газотранспортной системы, действующей на Украине, что превратит «СП-2» в главного спасителя для европейских стран.

По мнению эксперта, газовая директива Евросоюза представляет собой лишь механизм дискриминации, ведь в последнее время ее несколько раз изменяли, чтобы помочь оппонентам РФ. В СМИ напоминают, что из-за действия данного правила «Газпрому» удастся заполнить лишь 50% от всего объема трубопровода. Оставшуюся часть он должен предоставить другому поставщику.

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