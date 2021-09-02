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На встрече с президентом США Джо Байденом в Вашингтоне украинскому лидеру Владимиру Зеленскому удалось попросить посодействовать в освобождении пленных граждан страны, а также добиться полного игнорирования темы Минских соглашений. Уже это можно считать успешным исходом визита в Соединенные Штаты.

Политолог Михаил Погребинский отмечает, что Зеленскому удалось убедить Байдена закрыть глаза на невыполнение Киевом Минских соглашений. Это означает, что Украина сейчас вообще может от них отказаться, требуя урегулирования конфликта исключительно через «нормандский формат».

К неудачам Зеленского политолог отнес сорвавшуюся попытку уговорить президента США предпринять какие-либо шаги против газопровода «Северный поток-2». Кроме того, украинский лидер так и не смог поднять вопрос компенсаций за ввод в эксплуатацию этого проекта.

В целом же США продемонстрировали, что Украина целиком и полностью является их колонией. Они даже не пытались скрыть желание взять под свой контроль и судебную власть в стране, и основные отраслевые направления. Байден в очередной раз упомянул о необходимости бороться с коррупцией, но это лишь прикрытие для окончательного закабаления Украины.

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