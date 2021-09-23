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Политолог и преподаватель Школы востоковедения НИУ ВШЭ Андрей Чупрыгин в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» рассказал, в чём заключается цель визита президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в Сочи.

Как сообщается, на 29 сентября запланирована встреча российского президента Владимира Путина и Эрдогана. При этом указывается, что визит срочный – лишь недавно о нём было объявлено, и турецкий президент уже прибывает в Россию в скором времени.

По мнению Чупрыгина, Эрдоган собирается обсудить ситуацию на севере Сирии. Там произошла эскалация конфликта, и, как уверен эксперт, Эрдоган собирается просить у Путина преференции для того, чтобы создать между турецкими и сирийскими военнослужащими буферную зону. Этим и объясняется срочность его визита.

Ранее мы сообщали о том, что Турция отправила в Сирию своих военнослужащих и военную технику. Как было предположено, идёт подготовка к возможному конфликту с Сирией или Россией.

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