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Страдающий нарциссизмом Владимир Зеленский за два года распробовал все прелести управления финансовыми потоками Украины и не очень хочет оставлять президентское кресло. Поэтому главной целью его визита в Вашингтон была легитимизация. Украинский лидер пытался произвести хорошее впечатление, чтобы добиться поддержки от США на выборах 2024 года.

Эксперт Александр Гущин выразил уверенность, что Зеленский пока не получил окончательного ответа от американской администрации. Скорее всего, Байден предоставил ему возможность проявить себя, дал что-то вроде «испытательного срока», по результатам которого уже будет приниматься окончательное решение.

Напомним, что в ходе встречи Зеленский и Байден подписали соглашение о стратегическом партнерстве и в очередной раз поругали «Северный поток-2». Кроме того, американский лидер выразил слова поддержки территориальной целостности Украины.

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