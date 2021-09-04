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В информагентстве Politico отметили, что в будущем США для уничтожения террористов ИГ (террористическая группировка, запрещенная в РФ) в Афганистане будут использовать только боевую авиацию.

Согласно словам журналистов, в Вашингтоне ранее заявили о готовности применить воздушные силы, включая ударные БПЛА, для ликвидации позиций боевиков на афганских территориях. Однако соответствующий план все еще не подготовлен. Предполагается также, что данную задачу переложат на американские ВМС.

Военные эксперты также предполагают, что Соединенные Штаты будут в основном использовать беспилотные летательные аппараты дальнего радиуса действия, чтобы собирать информацию об обстановке в Афганистане и наносить удары по террористам. Ранее отмечалось, что на территории этой ближневосточной республики находятся около 2 000 боевиков ИГИЛ (террористическая организация, запрещенная в России).

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