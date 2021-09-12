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Певица Полина Гагарина приняла участие в шоу «Вечерний Ургант», во время которого рассказала, что её сын встречается с девушкой.

В рамках шоу ведущий Иван Ургант задал Гагариной вопросы о её семье. Полина рассказала, что за лето её сын возмужал, и начал встречаться с замечательной девушкой. Как отмечается, сыну певицы 13 лет.

Вместе с девушкой он пришёл на съёмки шоу, и когда певица рассказывала о них, их показали зрителям. Пара весьма засмущалась, что тут же прокомментировала Гагарина, указавшая на то, что её сын покраснел.

Певица рассказала об успехах своего сына в школе. Андрей учится в 8 классе, но Полина уже думает про ЕГЭ и вуз, и часто разговаривает с сыном на эти темы.

Также у Гагариной есть 4-летняя дочь Мия, и, по словам певицы, она жутко себя ведёт, и её вся семья боится.

Недавно в шоу “Вечерний Ургант” приняла участие певица МакSим, которая не так давно вышла из комы. Она рассказала о своём первом желании после того, как пришла в себя.

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