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Певица МакSим приняла участие в шоу «Вечерний Ургант». Отмечается, что это её первое интервью после выписки из больницы.

Как заявила МакSим, на ней всё очень быстро заживает. Согласно рассказу певицы, когда она только очнулась, врачи не сразу даже поверили в то, что она действительно пошла на поправку. Они были весьма рады этому и поинтересовались, чего бы ей хотелось. Но её первым желанием было съесть роял-чизбургер с кисло-сладким соусом. Также ей хотелось колы безо льда.

Певица в эфире передачи поблагодарила всех, кто за неё переживал, сообщив, что благодаря этому сейчас стоит на ногах и находится в здравом уме и твёрдой памяти.

Отмечается, что за время пребывания в коме МакSим сильно ослабла и похудела, и передвигается с трудом. Однако она всё же отвела свою младшую дочь в первый класс. Но на сцену певица в ближайшее время не вернётся.

О том, что певица МакSим полностью пришла в себя после комы, мы сообщали недавно. Отмечается, что её ввели в искусственную кому, так как организм не мог сам справиться с болезнью.

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