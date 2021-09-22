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Певица и актриса Селена Гомес подверглась резкой критике поклонников за свой лишний вес.

Как сообщается, папарацци сумели подловить актрису в Лос-Анджелесе, когда она выходила из мексиканской закусочной. Селена была облачена в серый свитшот, который оголял её живот, чёрные штаны и сандалии. Для прогулки актриса решила не делать причёску и не наносить макияж.

На кадрах заметно, что Гомес имеет лишний вес. Впрочем, она этого и не скрывает – недавно певица приняла участие в фотосессии в бикини, продемонстрировав свою фигуру. Отмечается, что лишний вес Гомес обусловлен не её слабой силой воли, а приёмом лекарств. Так, несколько лет назад Селене проводили операцию, также у неё была выявлена волчанка.

Однако поклонники не считают это оправданием, и заявили, что Гомес сильно потолстела и выглядит очень плохо. Некоторые даже предположили, что она беременна.

Недавно 61-летняя Шэрон Стоун удивила своих поклонников, опубликовав фото в купальнике. Как отмечается, актриса не пытается казаться моложе своего возраста.

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