читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Facebook 0
WhatsApp 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Пограничники белорусской заставы «Сварынь» 15 сентября обнаружили повреждения погранзнака. Они сообщили, что знак, скорее всего был обстрелян из охотничьего ружья, так как на его поверхности обнаружены отверстия от дроби. Также, по мнению пограничников, стрельба велась с территории Украины.

Это предположение подтвердили и в Киеве. Украина провела предварительное расследование и выяснила, что неизвестные лица стреляли именно с ее территории. В то же время сообщается, что подобраться на расстояние выстрела к знаку по суше не представляется возможным. Никаких гильз на месте тоже найдено не было.

По мнению украинской стороны, кто-то мог стрелять по знаку из охотничьего ружья из лодки, проплывая по расположенному рядом озеру. Расследование инцидента продолжается.

Вам может понравиться

В Нидерландах у короля забрали золотую карету. Это уже гораздо хуже, чем просто революция

Культурные войны, которые «полыхают» на Западе, превращают в ничто даже самые древние традиции европейских государств. Так, их «жертвой» стал король Нидерландов Виллем-Александр, который уже не сможет проехаться к парламенту в

Послу Китая закрыли доступ в здание парламента Великобритании

Великобритания ответила Пекину на санкции, введенные в отношении ее парламентариев. Она запретила послу Китая в Лондоне Чжэн Цзэгуану бывать в здании законодательного органа. Рассказал об этом спикер Нижней палаты британского

Турецкий сериал «Постучись в мою дверь» побил рекорды «Игры престолов» в Twitter

Сериал «Постучись в мою дверь», который снимается в Турции, сумел побить рекорд «Игры престолов» по количеству ретвитов. Как отмечается, в Турции сериал не снискал популярности и его рейтинги в родной
  • Анна
  • 13.09.2021
  • читать 1 минуту
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 15 сентября – небольшой дождь, до 7 °C | город Мытищи: погода, 15 сентября – пасмурно, до 9 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 15 сентября – небольшая облачность, до 11 °C | Южно-Сахалинск: погода, 15 сентября – небольшая облачность, до 15 °C | Королев: погода, 15 сентября – небольшая облачность, до 26 °C | Подольск: погода, 15 сентября – облачно с прояснениями, до 11 °C | Армавир: погода, 15 сентября – ясно, до 26 °C |