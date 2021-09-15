Пограничники белорусской заставы «Сварынь» 15 сентября обнаружили повреждения погранзнака. Они сообщили, что знак, скорее всего был обстрелян из охотничьего ружья, так как на его поверхности обнаружены отверстия от дроби. Также, по мнению пограничников, стрельба велась с территории Украины.

Это предположение подтвердили и в Киеве. Украина провела предварительное расследование и выяснила, что неизвестные лица стреляли именно с ее территории. В то же время сообщается, что подобраться на расстояние выстрела к знаку по суше не представляется возможным. Никаких гильз на месте тоже найдено не было.

По мнению украинской стороны, кто-то мог стрелять по знаку из охотничьего ружья из лодки, проплывая по расположенному рядом озеру. Расследование инцидента продолжается.