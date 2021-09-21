Андрей Баранов, сотрудник «Рубина», отметил, что подлодки типа «Варшавянка» называют «черными дырами», так как они двигаются почти бесшумно благодаря своей новой электроустановке.

Согласно его словам, в проекте субмарины с самого начала оставили возможности разместить на нем новый гребной электрический двигатель. С помощью модернизации эти подводные лодки смогли оставаться современными в течение нескольких десятков лет. Размещение на них электрического оборудования с малыми оборотами повысило их скоростные показатели и акустическую незаметность.

Специалист отметил, что энергоустановка в дальнейшем улучшалась при помощи новых дизельных генераторов повышенной мощности. Данная модификация привела к необходимости удлинения субмарин. Однако в итоге снизилось время заряда АКБ, что снова привело к увеличению скрытности.