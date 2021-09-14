На новостном сайте «Авиа.про» отметили, что группа боевиков, поддерживаемая Израилем, попыталась уничтожить российское подразделение на юго-западе Сирии.

Отмечается, что российские военные отправились в сирийскую провинцию Дараа, чтобы выполнить функцию посредников во время встречи между террористами и представителями правительства республики. РФ собиралась гарантировать безопасность всем боевикам, которые решат сложить оружие.

Однако произраильские боевики разместили на дороге самодельное взрывное устройство, желая уничтожить российский конвой. К счастью, его смогли быстро обнаружить и обезвредить. Эксперты предполагают, что с помощью данной атаки террористы планировали не только убить российских бойцов, но и сорвать переговоры.