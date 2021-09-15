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Польша не будет продлевать контракт на поставку российского газа, который действует сейчас. Она надеется уже к 2023 году получить полную независимость от Газпрома за счет диверсификации источников энергии.

Такое заявление сделал представитель Польши Петр Наимский, который отвечает за решение проблем в области энергетики страны.

Он рассказал, что Варшава постепенно отказывается от угля, а к 2030 году намеревается добиться 50-процентного использования газа. При этом голубое топливо она будет получать по собственному газопроводу Baltic Pipe из Норвегии.

Польская компания Gaz-System, по словам Наимского, ищет и другие варианты, которые позволят ей отказаться от российского газа либо как минимум получать необходимый объем не только по контрактам с Газпромом.

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