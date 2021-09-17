Дмитрий Песков, представитель Кремля, отметил, что не видел сообщения внешнеполитического ведомства РФ в «Твиттере» о вторжении Красной армии в Польшу в 1939 году.

Отвечая на вопрос журналистов, он отметил, что не знает, о чем именно идет речь, поэтому не может дать ответ. Он добавил, что это следует спрашивать у Министерства иностранных дел, так как он лично не видел подобных «твитов». Представители прессы хотели узнать, совпадает ли данная трактовка событий 82-летней давности с мнением Владимира Путина, российского лидера.

Ранее МИД России разместил сообщение, в котором отметил, что в сентябре 1939 года красноармейцы принялись на «освобождение» польских территорий от сил вермахта. Отмечается, что тем самым вооруженные силы СССР не позволили нацистам пододвинуться к Минску.