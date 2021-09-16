Следующая новость
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Facebook 0
WhatsApp 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

В Кремле не проводилось плановой ревакцинации или вакцинации от коронавирусной инфекции, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков. Он пояснил, что повторную иммунизацию осуществляют только согласно рекомендациям врачей.

Кроме того, Песков сообщил, что глава государства Владимир Путин совершенно здоров. Он сделал тестирование, которое дало отрицательные результаты.

Напомним, что ранее в ходе встречи с паралимпийцами президент сообщил, что намерен уйти на самоизоляцию, так как в его окружении коронавирусом заразилось несколько десятков человек. После этого Песков уточнил, что глава государства выражался образно и на карантин переходить не собирается. Позже выяснилось, что российский лидер все же переключился на дистанционную работу.

«Какое-то количество дней еще продлится [самоизоляция]. Я думаю, как минимум неделю это будет. Как минимум. Но точное количество дней я вам не могу сказать», – сообщил пресс-секретарь Кремля.

Вам может понравиться

Адмирал Комоедов назвал украинскую идею минной войны с Россией проявлением бессильной злобы

Украина бьется в агонии от собственной слабости и бессильной злобы. Только этим можно объяснить заявления о минной войне против российских боевых кораблей, объяснил в беседе с журналистами издания «РИА Новости»

Sohu: Натовский флот не смог помешать маневрам российского судна “Янтарь” из-за хитрости РФ

Авторы китайского издания Sohu оказались поражены тем, насколько беспомощным оказался флот Североатлантического альянса против российского исследовательского судна «Янтарь». Журналисты поясняют, что этот океанографический корабль Россия задействует для проведения научных изысканий.

Беларусь отменила безвиз для США, Бразилии и Гондураса

Гражданам США теперь придется оформлять визу для въезда в Беларусь. Ранее они имели право находиться на территории страны без нее на протяжении 30 суток. Соответствующий указ подписал белорусский лидер Александр
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 16 сентября – небольшой дождь, до 9 °C | город Мытищи: погода, 16 сентября – пасмурно, до 8 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 16 сентября – ясно, до 11 °C | Южно-Сахалинск: погода, 16 сентября – переменная облачность, до 16 °C | Королев: погода, 16 сентября – переменная облачность, до 20 °C | Подольск: погода, 16 сентября – пасмурно, до 9 °C | Армавир: погода, 16 сентября – небольшой дождь, до 19 °C |