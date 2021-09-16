В Кремле не проводилось плановой ревакцинации или вакцинации от коронавирусной инфекции, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков. Он пояснил, что повторную иммунизацию осуществляют только согласно рекомендациям врачей.

Кроме того, Песков сообщил, что глава государства Владимир Путин совершенно здоров. Он сделал тестирование, которое дало отрицательные результаты.

Напомним, что ранее в ходе встречи с паралимпийцами президент сообщил, что намерен уйти на самоизоляцию, так как в его окружении коронавирусом заразилось несколько десятков человек. После этого Песков уточнил, что глава государства выражался образно и на карантин переходить не собирается. Позже выяснилось, что российский лидер все же переключился на дистанционную работу.