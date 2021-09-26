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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал, что стало с рыбой, которую Путин и Шойгу выловили на отдыхе.

Как сообщается, Владимир Путин и министр обороны Сергей Шойгу отправились отдыхать в сибирскую тайгу в начале сентября. Они посетили заповедник и посмотрели возможное лежбище медведя, а также устроили катание на лодке и отдохнули на рыбалке. Также они поднимались в горы. Ночь президент России провёл в палатке.

Во время рыбалки была поймана щука. Как рассказал Песков, рыбу не взвешивали, но из неё была сварена уха.

Больше всего российского президента на отдыхе впечатлили маралы, которые их чуть не сбили. Животные бежали на большой скорости и Путин отметил, что им на Олимпиаде не было бы равных.

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