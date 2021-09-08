На территории самопровозглашенных ДНР и ЛНР никогда не было российских войск, однако присутствие там добровольцев из РФ не исключается, заявил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков.

Песков также отметил, что съезд ветеранов, входящих в организацию «Защитники России», не имеет никакого отношения к Вооруженным силам РФ.

Это мероприятие прошло на Донбассе. По словам Пескова, «Защитники России» – это скорее всего общественная организация, которая не имеет к Москве никакого отношения. Она объединяет не только граждан РФ и Украины, но и представителей других стран. В том числе и европейских. От Вооруженных сил РФ на этом действе не было никого.

Напомним, что Украина постоянно заявляет о российском военном присутствии на Донбассе. При этом за 7,5 лет она не сумела привести ни единого доказательства этому, что превращает подобные заявления в полный абсурд.