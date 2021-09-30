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В РИА «Новости», сославшись на пакистанских представителей прессы и свидетелей, отметили, что миссия по уничтожению Усамы бен Ладена, главаря «Аль-Каиды» (террористическая группировка, запрещенная в РФ), была постановкой.

Согласно словам пакистанского журналиста, находившегося на месте инцидента, данный «спектакль» требовался Вашингтону для сохранения своей репутации на международной политической арене. Очевидец, проживавший неподалеку, заявил, что лидера террористов не было в доме во время проведенной американцами операции. Однако его семья действительно жила в данном районе.

Многим также показалось нелепым сообщение о том, что американские военнослужащие сбросили труп бен Ладена в море. Согласно официальному заявлению, спецназовцы сделали это, чтобы место захоронения не превратилось в святыню для боевиков. Отмечается, что подлинность тела была определена при помощи экспертизы ДНК, но США отказываются размещать в открытый доступ соответствующие материалы.

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