Ариф Алви, пакистанский лидер, в рамках недавнего выступления отметил, что Пакистан не наносил ракетных и бомбовых ударов по Панджшеру, где шли бои между террористами и ополченцами.

Согласно его словам, все сведения о том, что пакистанские ВВС нанесли воздушные удары по Афганистану, являются выдумками. Он добавил, что армия страны не имеет на вооружении самолетов F-15, которые якобы атаковали позиции сопротивления FNAR в афганском регионе. Все эти высказывания являются «дезинформацией», которые противоречат фактам, добавил Алви.

В СМИ напоминают, что ранее Амрулла Салех, бывший афганский вице-президент, сообщил, что пакистанские власти поддерживают «Талибан» (террористическая группировка, запрещенная в РФ), бойцы которого недавно атаковали Панджшерскую долину. Пакистан якобы посылает свои БПЛА и авиацию для нанесения ударов по ополченцам.