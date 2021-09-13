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Житель Нидерландов Эверт ван Зайтвелд считает, что в инциденте с крушением малазийского самолёта Boeing 777 над Донбассом есть магия числа 7.

Как отмечается, в этой катастрофе у него погибли двое детей. По словам мужчины, цифра 7 указывает завершенность. Он перечислил, где ему удалось найти семерку. Так, семерка присутствует аж три раза в модели самолёта – Boeing 777, а также в названии рейса – MH17. Кроме того, он указал, что компания выполняла этот рейс уже 17 лет, а катастрофа произошла 17.07.2014 года. Пострадавшими в инциденте признаны 17 стран.

Говоря о причинах катастрофы, мужчина выразил уверенность в том, что самолёт был сбит намеренно. Он объяснил, что этим способом пытались оказать влияние на ход конфликта на Донбассе. Выбор именно этого рейса он объяснил тем, что он связан с Нидерландами и Малайзией, а эти страны весьма малы для геополитических игр, и не смогли бы дать какой-то ответ.

Ранее аналитики Центра анализа стратегий и технологий сообщили, сколько самолётов ВВС Армении было сбито в Карабахе. В частности, указывается, что четыре Су-25 Армении были сбиты собственными силами ПВО.

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