В Окружном суде Гааги продолжают выступать родственники погибших пассажиров самолёта Boeing, сбитого над Донбассом семь лет назад.

Один из этих людей, Йос Джианоттен, у которого погибла дочь, обратился к российскому лидеру Владимиру Путину. Так, он выразил недоумение из-за того, что в России проводятся хакерские атаки и вбросы лживых сведений в том, что касается этой катастрофы. Причем, по его словам, занимаются этим целые команды людей.

В своём обращении Джианоттен напомнил о подлодке «Курск», которая затонула в 2000 году. Он указал, что тогда Путин согласился на помощь голландских компаний, которые подняли подлодку. По словам мужчины, Путин должен помочь и семьям погибших в авиакатастрофе. Так, президент должен сказать, что цели сбивать самолёт с направляющимися отдыхать пассажирами не было.

Джианоттен призвал прекратить «постыдное отрицание», и указал, что доказательств выше крыши.

Недавно мужчина, у которого в этой авиакатастрофе погибли двое детей, рассказал о магии числа семь. Кроме того, он заявил, что самолёт сбили намеренно.