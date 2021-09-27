Андрей Горбань, руководитель нацпарка «Роев ручей», рассказал о белом медведе, вышедшем к людям в населенном пункте Диксон, расположенном в Красноярском крае. Скорее всего, он лишился матери.

На размещенных в Сети кадрах показано довольно крупное животное, лежащее на камнях и не двигающееся. Позади при этом можно увидеть жилые здания. Согласно словам Горбаня, зверь уже три дня сидит на одном месте и никуда не уходит. Пока что он выглядит ухоженным и полненьким, однако его мать, судя по всему, уже не придет к нему.

Специалисты отмечают, что матери не бросают двухлетних детей, поэтому с ней, вероятнее всего, что-то произошло. Горбань добавил, что в парке следят за обстановкой. Его работники могут при необходимости вылететь в поселок, однако окончательное решение о том, что делать с медвежонком, должны принять в Росприроднадзоре.