Военнослужащий ВС США опубликовал в Сети видеозапись, на которой американские военные стреляют по афганцам. Данный инцидент произошел в конце августа, когда жители Афганистана пытались любой ценой прорваться к самолетам, чтобы улететь из страны.

На ролике видно, как военные сперва отпугивают афганцев дымовыми шашками, не давая им возможности подойти близко к самолету. После этого один из бойцов начинает стрелять из пистолета прямо под ноги рвущейся к трапу толпе. Это провоцирует конфликт, который урегулирует охрана аэропорта. Она бьет афганцев прикладами, чтобы не пустить их к самолету.

Также на записи видно, как афганцы пытаются передать американским военным своих детей. Одного малыша, которому судя по видео еще не исполнился даже год, бойцы передают из рук в руки.

Напомним, что согласно информации, озвученной властями Соединенных Штатов, 34 ребенка оказались в США без родителей. Организация UNICEF при этом заявляет, что из Афганистана улетело 69 детей, не достигших совершеннолетия.

Упомянутая выше видозапись в настоящий момент недоступна, так как автор ограничил доступ к ней в настройках видеохостинга.