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4 сентября в Цыганский поселок, что на юго-западе Екатеринбурга, нагрянуло несколько подразделений ОМОНА и полиции. Они перекрыли все выходы из микрорайона и оцепили ул. Шекспира.

Местные жители рассказывают, что правоохранители просто собирают отпечатки пальцев, не сообщая, с какой целью проводится операция. Представители полиции заявляют, что предпринимают профилактические меры, которые должны способствовать снижению преступности в поселке. Микрорайон в последние пару лет действительно стал слишком криминализованным. Именно здесь фиксируется наибольшее количество краж и прочих преступлений.

Напомним, что Цыганский поселок к 2035 году планируется превратить в крупный микрорайон Екатеринбурга. Все незаконные постройки и частные дома будут снесены. На их месте появятся высотки, а также детский спортивный центр, школа, дошкольные образовательные учреждения.

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