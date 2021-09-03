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Андрей Ермак, руководитель офиса президента Украины, отметил, что Владимиру Зеленскому не нужны никакие «наставления» от Петра Порошенко, украинского экс-лидера.

Ранее глава фракции «Европейская солидарность» дал несколько советов нынешнему главе государства перед его визитом в Соединенные Штаты. Политик отметил, что переговоры с Джо Байденом, американским президентом, несут историческое значение для Украины. Он добавил, что Зеленскому следует показать Белому дому высокую эффективность демократических реформ, проводимых в стране.

Руководитель офиса подверг критике высказывания Порошенко, отметив, что Зеленский вполне может обойтись без его советов. Он добавил, что украинский президент часто прислушивается к мнениям своих советников, а также людей, обладающих большим опытом и знаниями в определенных сферах. Однако Ермак считает, что в данный список не входит бывший украинский лидер.

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