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В информагентстве ТАСС, сославшись на собственный источник в ОПК РФ, отметили, что на основе Ми-8АМТШ планируется создать новую систему подавления коммуникационных сетей противника.

Согласно словам собеседника издания, данная винтокрылая машина будет превращена в новейший комплекс РЭБ, с помощью которого удастся подавлять работу систем управления войсками и связи вероятного противника. На данный момент времени осуществляются тестовые полеты техники.

В СМИ напоминают, что Ми-8АМТШ является новым вертолетом, который был разработан с учетом данных, полученных в рамках спецопераций, проведенных на сирийских территориях. Основной его особенностью является размещение на специальной подвеске сразу двух крупнокалиберных пулеметов. На нем также имеются: поисковый инфракрасный прожектор, современная навигационная система и цифровой автопилот.

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