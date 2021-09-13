Всем хочется отправиться в новогоднее путешествие, которое наполнит новыми

эмоциями и впечатлениями на весь предстоящий год. Для тех, кто готов начать 2022 год на берегу океана, французский туроператор премиум-класса Club Med уже открыл доступ к новогодним данным.

Сейшелы, Мальдивы, Доминикана и Канкун – излюбленные тропические направления тех, кто хочет ярко отметить главные зимние праздники. Оптимистичные люди начинают планировать все детали своего путешествия. Стоит последовать их примеру!

Абсолютным хитом на рождественские и новогодние праздники среди европейских туристов находятся Сейшельские острова. На экошик-курорте Club Med Seychelles, новинкеэтого года, взрослые и дети ощутят себя настоящими первооткрывателями, гуляя поджунглям вблизи их бунгало. Уникальным новогодним подарком станет дайвинг внациональном морском парке, окружающем частный остров Святой Анны. В приключение в Доминикану стоит отправиться ради потрясающей природы и другого премиального курорта из категории Эксклюзивная коллекция – Club Med Miches.

Территория курорта, затерянного среди рощ кокосовых пальм, можно разделить на 4 квартала – как минимум один из них вам придется по вкусу. В виллах квартала Archipelago недалеко от бухты обосновались влюбленные пары, любители активных развлечений Радуются жизни в экзотическом Caribbean Paradise, для тотального релакса подойдет Emerald Jungle с Zen-зоной для взрослых, в семье остановят свое внимание на Explorer Cove.

Курорт Club Med Канкун Юкатан – окно в далекую Мексику. Для этого семейного

курорта доступны три песчаных пляжа, второй по величине коралловый риф в мире и широкая спортивная программа для детей и взрослых: все от стрельбы из лука и тенниса до снорклинга и парусного спорта. В нескольких часах езды от курорта находится наследие Майя – археологические памятники Чичен-ица и Ушмаль.

Встретить Новый год можно и на белоснежном Пляж на Мальдивах. Для семейных

праздников и любителей активных видов спорта уже много лет выбирают курорт

Club Med Kani. Больше 20 видов спорта, в том числе любимые виды цирковая

трапеция, водное поло и каякинг. Пока родители отдыхают, дети проводят свое время не менее активно в детских клубах: юные путешественники от 4 до 17 лет будут общаться со сверстниками, играть и учиться на мастер-классах, а также освоят азы новых видов спорта.

Уединиться с любимым человеком можно на личной вилле на премиальном курорте Club Med The Finolhu Villas – отдохнуть вдали от городского суеты в окружении дивной природы и с видом на бирюзовую лагуну. В любой момент можно присоединиться к динамичным вечеринкам на соседнем острове – до Kani отделяет всего 5-минутная прогулка на катере.

В новогоднюю ночь и на Рождество на всех курортах Club Med организует особую

вечеринку по системе «все включено» на сезон: она включает роскошный праздничный ужин и серию развлекательных мероприятий – праздничный фейерверк и Санта с мешком подарков идеальным завершением года.