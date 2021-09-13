Все более частые и масштабные учения, в ходе которых Северный флот ВМФ России на определенные сроки закрывает большие районы Баренцева моря, создают большие проблемы для коммерческого рыболовства. Об этом пишет международное интернет-издание Barents Observer. Перевод основных положений публикации представлен изданием discover24.ru.

С началом крупномасштабных совместных российско-белорусских военных учений «Запад-2021» несколько лучших рыболовных угодий в Баренцевом море стали закрытыми для моряков с 10 сентября, согласно уведомлению, опубликованному Министерством обороны России. Базирующаяся в Мурманске администрация морских портов Северо-Запада России также выпустила официальные предупреждения в дополнение к предоставлению координат для представляющих опасность стрельб военно-морского флота в открытых водах.

Эти предупреждения последовали за исключительно напряженным августом с испытаниями оружия и стрельбами флота в Баренцевом море, от Варангер-фьорда на западе до Новой Земли на востоке. На этой неделе предупреждения вынесены в отношении трех крупных территорий к северу от Кольского полуострова. Самая большая закрытая зона простирается на запад до морской границы с Исключительной экономической зоной Норвегии (ИЭЗ) к северу от Варангер-фьорда.

«Проблема не только в том, что для учений заняты обширные воды, но и в том, что эти уведомления приходят в очень короткие сроки. Мы чувствуем, что в последние годы масштабы и интенсивность учений увеличились, а это означает, что норвежским судам все чаще приходится прерывать рыбную ловлю и выходить из богатых рыбой районов», – заявил Стурла Роальд, юридический советник Норвежской федерации владельцев рыболовных судов.

Баренцево море представляет собой одни из крупнейших рыболовных ресурсов в мире, особенно по запасам трески. Улов трески, пикши, мойвы, палтуса и крабов в Баренцевом море оценивается в миллиарды, и тысячи людей работают на судах и в наземной индустрии переработки морепродуктов.

Норвегия и Россия разделяют морские ресурсы, и квоты на вылов различных видов ежегодно согласовываются совместной Комиссией по рыболовству двух стран. Такая ситуация позволяет норвежским судам ловить рыбу в российских водах и наоборот. Однако сейчас рыболовству серьезно угрожает эскалация военной напряженности между Россией и Западом до уровней, невиданных со времен «холодной войны». Старая поговорка «Крайний север – низкая напряженность» кажется цитатой из прошлого.

Для российского военного руководства Баренцево и Белое моря – это не только важные районы учений для быстро растущего числа новых военных кораблей и подводных лодок. В бескрайних водах также проводятся испытания новых систем военно-морского вооружения. Особенно те виды оружия, которые могут летать долго и далеко, такие как крылатые ракеты морского базирования нового поколения, гиперзвуковые «Циркон» и «Калибр». Европейская часть арктических вод России предлагает как соответствующие пространства, так и протяженные необитаемые береговые линии.

Мгновенные объявления военных о закрытии вод вынуждают рыбаков действовать быстро. Никто не хочет в конечном итоге плыть среди торпед подводных лодок, тяжелой артиллерии или видеть, как над лодкой пролетают крылатые ракеты. «Когда суда ловят рыбу в российской зоне, им приходится преодолевать значительные расстояния. Таким образом, суда рискуют потерять несколько промысловых дней», – объясняет Стурла Роальд.