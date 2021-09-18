Воздушно-десантные войска России по численности превосходят все армии мира. Кроме того, они уверенно удерживают лидерство и по качеству подготовки, и по оснащению разнообразной бронетехникой, позволяющей выполнять самые сложные боевые задачи. Однако у них есть одна большая проблема – отсутствие достаточного количества самолетов для транспортировки и высадки десанта, пишет автор издания The National Interest Майкл Пек. Его размышления в переводе на русский язык представлены порталом discover24.ru.

Эксперт ссылается на российские СМИ, которые пишут, что проблема нехватки самолетов преследовала ВДВ еще при Советском Союзе. Однако сократить десантные войска РФ тоже не может, так как это слишком влиятельный род войск.

В распоряжении ВДВ России сегодня имеется 120 самолетов Ил-76, которые по своим характеристикам примерно схожи с американскими C-130 «Геркулес». Они способны перевезти только одну дивизию за один вылет. И это при том, что в состав войск входит по две воздушно-десантных и воздушно-штурмовых дивизии, четыре отдельных десантно-штурмовых бригады и бригада спецназа ВДВ.

Автор отмечает, что транспортные самолеты вполне могут осуществлять несколько вылетов, за которые они перебросят к месту боевых действий хоть все воздушно-десантные силы России. С этим нет никаких проблем, однако опыт 1944 года показывает, что высадка десанта волнами не всегда может привести к успеху операции. Тогда союзнические войска потерпели неудачу только потому, что утратили возможность сыграть на эффекте внезапности, слишком долго собирая силы для удара.

Россия, по мнению Пека, вполне могла бы сократить воздушно-десантные войска, подогнать их численность под количество самолетов. Но у нее не получается это сделать, так как политическое влияние ВДВ является слишком уж сильным.

Автор отмечает, что подобные проблемы имеются не только в РФ. В Соединенных Штатах политика тоже часто становится врагом здравого смысла, когда предложения сократить Вооруженные силы, закрыть какую-то военную базу или отказать в выделении многомиллионных сумм на разработку новейшего оружия встречает ожесточенное сопротивление со стороны местных властей или законодателей.