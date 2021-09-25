Следующая новость
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Facebook 0
WhatsApp 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Если кто и обостряет обстановку в Черном море, то это Украина, а не Россия, написало американское издание The National Interest. Именно Киев, а не Москва проводит практически непрекращающиеся учения в Черном море, из-за чего РФ вынуждена постоянно предпринимать меры для защиты своих границ.

Также из-за действий сотрудничающей с НАТО Украины России приходится проводить собственные учения. Так, в ответ на маневры «Объединенные усилия-2021» она организовала свою кампанию, в которой корабли Черноморского флота проводят стрельбы.

Россия укрепляет оборону Крыма, размещая там новейшие виды оружия. И делает она это совсем не для создания напряженности. Эскалация – это действия Киева, который то грозит подорвать Крымский мост, то заявляет, что РФ неспособна противостоять беспилотникам «Байрактар», то помогает Британии устраивать провокации с вторжением в территориальные воды России. Поэтому если Киев мечтает снизить напряженность в Черном море, он должен сам подумать об изменении своего поведения.

Вам может понравиться

США отработали скрытный удар ракетами по российской Арктике и Сибири

США во время проведения своих учений совершили отработку скрытной атаки по России крылатыми ракетами. Об этом сообщает портал avia.pro. Как сообщается, в учениях были задействованы крылатые ракеты AGM-158B JASSM-ER. При
  • Анна
  • 24.09.2021
  • читать 1 минуту

В Пентагоне заявили о невозможности расширить военные контакты с Россией из-за политики

США и Россия ведут диалог в некоторых областях, но возможности для военного сотрудничества ограничены по политическим причинам, заявил пресс-секретарь американского Минобороны Джон Кирби. Так он прокомментировал высказывание председателя Комитета начальников

Политолог объяснил причину срочного визита турецкого президента в Россию

Политолог и преподаватель Школы востоковедения НИУ ВШЭ Андрей Чупрыгин в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» рассказал, в чём заключается цель визита президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в Сочи. Как сообщается,
  • Анна
  • 23.09.2021
  • читать 1 минуту
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 25 сентября – небольшой дождь, до 8 °C | город Мытищи: погода, 25 сентября – пасмурно, до 9 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 25 сентября – облачно с прояснениями, до 10 °C | Южно-Сахалинск: погода, 25 сентября – переменная облачность, до 16 °C | Королев: погода, 25 сентября – небольшой дождь, до 12 °C | Подольск: погода, 25 сентября – облачно с прояснениями, до 9 °C | Армавир: погода, 25 сентября – дождь, до 11 °C |