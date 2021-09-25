Если кто и обостряет обстановку в Черном море, то это Украина, а не Россия, написало американское издание The National Interest. Именно Киев, а не Москва проводит практически непрекращающиеся учения в Черном море, из-за чего РФ вынуждена постоянно предпринимать меры для защиты своих границ.

Также из-за действий сотрудничающей с НАТО Украины России приходится проводить собственные учения. Так, в ответ на маневры «Объединенные усилия-2021» она организовала свою кампанию, в которой корабли Черноморского флота проводят стрельбы.

Россия укрепляет оборону Крыма, размещая там новейшие виды оружия. И делает она это совсем не для создания напряженности. Эскалация – это действия Киева, который то грозит подорвать Крымский мост, то заявляет, что РФ неспособна противостоять беспилотникам «Байрактар», то помогает Британии устраивать провокации с вторжением в территориальные воды России. Поэтому если Киев мечтает снизить напряженность в Черном море, он должен сам подумать об изменении своего поведения.