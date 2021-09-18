Штурмовики – это несколько позабытое амплуа самолетов, которые используются для поддержки сухопутных сил, а также ударов по наземным целям и живой силе противника со сравнительно небольшой высоты. Многие страны уже отказались от подобных воздушных машин в пользу универсальных истребителей-бомбардировщиков, оснащенных высокоточными ракетами.

Но все же некоторые армии все еще используют самолеты, исполняющие роль штурмовиков. Рейтинг пяти лучших таких машин составил военный эксперт издания The National Interest Роберт Фарли, публикацию которого в эксклюзивном переводе представляет портал discover24.ru.

Су-25 (СССР, Россия)

Су-25 можно назвать одним из самых «опытных» в мире штурмовиков. Он пользовался огромным спросом на международном рынке, поэтому принимал участие в конфликтах во многих горячих точках планеты. Советский Союз создавал его для решения боевых задач в возможном конфликте Североатлантического альянса и стран Варшавского договора.

Первый опыт самолет получил в Афганистане после ввода на территорию страны советских войск. Затем были ирано-иракская война, в которой штурмовик «воевал» на стороне Багдада, российско-грузинский конфликт в августе 2008 года, а также гражданская война на Украине. В ней Су-25 активно использовался украинскими ВВС, но после уничтожения нескольких самолетов ополчением Донбасса полеты штурмовиков прекратились.

К преимуществам самолета относится большой выбор оружия, а также надежная броня, защищающая штурмовик от атак противника. Минусы – неспособность развивать высокую скорость и устаревшая авионика, которую РФ меняет на более современную.

А-10 «Бородавочник» (США)

Американский штурмовик A-10 Warthog стал результатом интриг в армии США в 60-х годах прошлого столетия. Вооруженные силы никак не могли договориться с ВВС о контроле над авиацией, из-за чего на свет появилось сразу два практически одинаковых проекта.

A-10, который вырос из одного такого проекта, тоже имеет опыт боевых действий. Он принимал непосредственное участие в войнах в Афганистане и Ираке, успешно использовался в противостоянии Соединенных Штатов с террористами ИГИЛ (ИГ, Исламское государство – запрещенная в РФ террористическая организация).

Изначально «Бородавочник» эффективно боролся с бронетехникой противников, однако сейчас из-за неповоротливости и низкой скорости он применяется в основном для поражения живой силы.

Lockheed Martin AC-130 Spectre (США)

Еще один американский штурмовик, который достаточно активно применялся во время войны во Вьетнаме. Однако доверия он не оправдал. Разработанный на основе военно-транспортного C-130 «Геркулес» штурмовик оказался очень медленным и абсолютно не маневренным. Всего несколько истребителей противника могут легко перебить целую эскадрилью таких самолетов.

Во Вьетнаме Соединенные Штаты потеряли несколько AC-130. Кроме того, один самолет из ручного ракетного комплекса сбили в Персидском заливе.

Несмотря на это, у американского штурмовика есть и ряд преимуществ. К примеру, он способен часами кружить над позициями противника, нанося ощутимые удары по живой силе и бронетехнике. Как и Су-25, он имеет большой арсенал оружия и активно его использует.

Embraer Super Tucano (Бразилия)

Детище компании Embraer появилось на свет 70 лет назад, но до сих пор успешно используется в Южной Америке, Азии и Африке. Это несколько специфический штурмовик, который идеально подходит для борьбы с повстанческими силами или террористами. В Доминиканской Республике, к примеру, он применяется силовиками для уничтожения банд торговцев наркотиками.

Самолет способен на длительное время зависать в воздушном пространстве, в котором нет истребителей противника, а также наносить многочисленные удары широким разнообразием оружия. США долго пытались заполучить его и добились своей цели. Штурмовики Embraer Super Tucano были задействованы в Афганистане и при выводе войск оставлены правительственным силам. Сейчас они стали добычей талибов (представители радикального движения «Талибан», запрещенного в России).

Textron Scorpion (США)

Единственный штурмовик, который ни разу не принимал участия в реальных боевых действиях. В основном он применяется для обучения пилотов Соединенных Штатов, но многие эксперты прочат ему большое будущее. К преимуществам относится современная авионика и наличие тяжелого вооружения для поражения наземных целей.

Фарли отмечает, что этот самолет, в отличие от остальных, способен участвовать в воздушных боях. А значит, ему не страшны истребители противника, как тому же A-10.

Автор публикации уверен, что штурмовики еще сыграют свою роль в современных войнах. Несмотря на появление легких истребителей, способных выполнять широкий круг задач, потребность в самолетах, способных атаковать противника на малых высотах никуда не делась. Бои с террористами в Сирии, война в Ираке и гражданский конфликт на Украине показали, что пока отказываться от штурмовиков еще слишком рано.